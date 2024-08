Gewinne in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,28 Prozent fester bei 4 898,69 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,164 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 4 890,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,00 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 887,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 913,67 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,25 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 4 916,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 5 037,60 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.08.2023, einen Stand von 4 266,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 36,52 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,01 Prozent auf 3,67 EUR), Eni (+ 1,39 Prozent auf 14,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 475,20 EUR) und Stellantis (+ 1,25 Prozent auf 14,93 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-0,76 Prozent auf 31,87 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), adidas (+ 0,00 Prozent auf 217,50 EUR), Bayer (+ 0,13 Prozent auf 27,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,29 Prozent auf 38,19 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 779 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 339,091 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

