Gewinne in Europa: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,42 Prozent stärker bei 4 835,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,140 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,314 Prozent auf 4 830,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 830,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 839,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 4 894,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.04.2024, einen Stand von 4 921,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 466,50 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 7,15 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 1,58 Prozent auf 15,90 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 31,81 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 455,90 EUR), BMW (+ 0,60 Prozent auf 87,10 EUR) und Bayer (+ 0,53 Prozent auf 27,58 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-0,84 Prozent auf 3,66 EUR), Enel (-0,46 Prozent auf 6,64 EUR), UniCredit (-0,34 Prozent auf 38,01 EUR), Eni (-0,10 Prozent auf 14,69 EUR) und Siemens (-0,06 Prozent auf 167,74 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 120 578 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 331,248 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at