Gewinne in Frankfurt: MDAX startet im Plus

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,10 Prozent auf 27 245,21 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 242,334 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 27 222,68 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 170,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 291,80 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der MDAX mit 26 447,14 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, stand der MDAX bei 26 057,19 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 15.05.2023, einen Wert von 27 386,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,52 Prozent nach oben. Bei 27 291,80 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Bilfinger SE (+ 3,44 Prozent auf 48,10 EUR), Talanx (+ 2,05 Prozent auf 69,85 EUR), LEG Immobilien (+ 1,97 Prozent auf 82,80 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 23,58 EUR) und Siltronic (+ 1,45 Prozent auf 73,45 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen thyssenkrupp (-5,42 Prozent auf 4,66 EUR), HelloFresh (-4,62 Prozent auf 5,61 EUR), K+S (-3,68 Prozent auf 13,74 EUR), Delivery Hero (-2,66 Prozent auf 31,14 EUR) und HUGO BOSS (-2,44 Prozent auf 48,04 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 754 080 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,869 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

