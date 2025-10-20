Fresenius Medical Care Aktie

46,84EUR 0,37EUR 0,80%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

20.10.2025 14:58:11

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive listete in einer am Montag vorliegenden Studie zum Dialysespezialisten verschiedene Themen auf, die vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen wichtig seien. Dabei verwies sie vor allem auf die jüngsten "pre-close"-Aussagen, also die Aussagen des Unternehmens vor dem Zahlenausweis. Was das Wachstum von vergleichbaren Behandlungen in den USA betreffe, habe es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Das dritte Quartal entspreche daher der Gesamtjahresprognose mit einem ebenfalls stagnierenden oder leicht positiven Wachstum./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46,33 € 		Abst. Kursziel*:
17,63%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,35%
Analyst Name::
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

