Fresenius Medical Care Aktie

46,78EUR 0,31EUR 0,67%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.10.2025 14:19:29

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem guten dritten Quartal, auch wenn der Dialysekonzern in den USA ein weiterhin nur gedämpftes Wachstum der Behandlungen verzeichne. Die Trends dürften im vierten Quartal anhalten und so geht er davon aus, dass die Umsatzwachstumsprognose auf konstanter Wechselkursbasis auf ein mittleres einstelliges Prozentniveau angehoben und das Gewinnziel bestätigt wird. Dies würde er positiv werten für den Investmentansatz./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,33 € 		Abst. Kursziel*:
3,60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,65%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten