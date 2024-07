Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Am Montag legt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,62 Prozent auf 3 304,89 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 515,570 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 5,79 Prozent auf 3 094,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 284,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 094,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 304,89 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 286,63 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bei 3 216,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 227,48 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,593 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 094,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,91 Prozent auf 65,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,10 Prozent auf 8,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,34) Prozent auf 122,60 EUR), SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 25,28 EUR) und QIAGEN (+ 1,81 Prozent auf 38,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 207,20 EUR), freenet (-0,54 Prozent auf 25,78 EUR), 1&1 (-0,51 Prozent auf 15,60 EUR), Siltronic (-0,21 Prozent auf 71,20 EUR) und HENSOLDT (+ 0,00 Prozent auf 34,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 175 940 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 211,851 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at