Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich stärker

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,36 Prozent höher bei 46 108,00 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,229 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,529 Prozent auf 45 731,50 Punkte an der Kurstafel, nach 45 490,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 577,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 46 137,20 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,49 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.08.2025, einen Stand von 43 975,09 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 42 865,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40 861,71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,77 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46 137,20 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 3,84 Prozent auf 159,47 USD), Sherwin-Williams (+ 3,14 Prozent auf 368,68 USD), Travelers (+ 2,61 Prozent auf 279,43 USD), Walmart (+ 2,23 Prozent auf 102,65 USD) und Home Depot (+ 2,21 Prozent auf 360,30 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-3,31 Prozent auf 219,99 USD), Cisco (-0,65 Prozent auf 67,69 USD), Coca-Cola (-0,29 Prozent auf 67,62 USD), Amazon (-0,16 Prozent auf 229,95 USD) und NVIDIA (-0,09 Prozent auf 177,17 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39 303 792 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,550 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

