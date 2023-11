Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,97 Prozent stärker bei 15 302,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,309 Prozent auf 15 201,77 Punkte an der Kurstafel, nach 15 154,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 325,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 153,31 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14 973,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 407,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, stand der NASDAQ 100 bei 10 977,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 40,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 29,05 Prozent auf 102,66 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 8,34 Prozent auf 55,97 USD), Zscaler (+ 4,89 Prozent auf 171,46 USD), Atlassian A (+ 4,44 Prozent auf 181,25 USD) und CrowdStrike (+ 3,78 Prozent auf 193,85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-4,06 Prozent auf 119,66 USD), Baker Hughes (-2,38 Prozent auf 34,11 USD), Diamondback Energy (-1,49 Prozent auf 157,76 USD), JDcom (-1,29 Prozent auf 26,76 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1,10 Prozent auf 381,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 357 602 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,582 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,52 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

