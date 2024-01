Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Der NASDAQ Composite hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 15 425,94 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,536 Prozent auf 15 393,05 Punkte an der Kurstafel, nach 15 310,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 435,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 373,04 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 14 992,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 12 983,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 11 140,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,47 Prozent. 15 435,58 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 28,18 Prozent auf 0,14 CHF), Agenus (+ 9,43 Prozent auf 0,63 USD), EMCORE (+ 9,06 Prozent auf 0,59 USD), Innodata (+ 6,24 Prozent auf 9,20 USD) und Ebix (+ 5,08 Prozent auf 2,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Gilead Sciences (-9,97 Prozent auf 78,59 USD), VOXX International A (-4,43 Prozent auf 8,41 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,92 Prozent auf 3,19 USD), Baiducom (-3,72 Prozent auf 98,83 USD) und Corcept Therapeutics (-2,78 Prozent auf 23,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 094 083 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,719 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

