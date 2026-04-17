inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|NASDAQ Composite im Blick
|
17.04.2026 20:04:40
Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite
Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,48 Prozent höher bei 24 458,85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,976 Prozent auf 24 338,01 Punkte an der Kurstafel, nach 24 102,70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24 286,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 519,51 Zähler.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 7,04 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 22 479,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 16 286,45 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,26 Prozent nach oben. Bei 24 519,51 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 11,79 Prozent auf 13,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,66 Prozent auf 166,31 USD), Amkor Technology (+ 9,36 Prozent auf 68,79 USD), World Acceptance (+ 8,55 Prozent auf 142,05 USD) und Washington Federal (+ 7,54 Prozent auf 34,96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Patterson-UTI Energy (-11,00 Prozent auf 9,27 USD), Netflix (-10,06 Prozent auf 96,95 USD), Methanex (-6,61 Prozent auf 54,50 USD), Century Aluminum (-5,43 Prozent auf 62,05 USD) und inTest (-5,29 Prozent auf 15,58 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 927 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu inTest Corp.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|13,37
|13,40%
|Amkor Technology Inc.
|57,28
|7,67%
|Century Aluminum Co.
|52,66
|-5,15%
|inTest Corp.
|13,50
|-4,26%
|Lincoln Electric Holdings Inc.
|222,00
|4,72%
|Methanex Corp.
|46,00
|-6,50%
|Netflix Inc.
|82,72
|-9,58%
|NVIDIA Corp.
|171,18
|1,76%
|Patterson-UTI Energy Inc.
|8,00
|-9,09%
|SIGA Technologies Inc.
|4,76
|2,59%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|141,70
|12,64%
|Washington Federal Inc.
|35,24
|8,40%
|World Acceptance Corp.
|119,00
|5,31%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 468,48
|1,52%
Börse aktuell - Live Ticker: Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.