Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Paris am vierten Tag der Woche.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 1,06 Prozent stärker bei 7 894,63 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,817 Prozent stärker bei 7 875,88 Punkten, nach 7 812,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 899,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 875,88 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 22.01.2024, den Wert von 7 413,25 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 7 260,73 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 22.02.2023, einen Stand von 7 299,26 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,83 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 7 899,87 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 16 989 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 409,170 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at