Gewinne in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,44 Prozent stärker bei 1 657,79 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 650,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 650,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 647,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 659,34 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 01.11.2023, den Stand von 1 545,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 605,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 01.12.2022, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 607,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 4,68 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 513,39 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), UBM Development (+ 1,99 Prozent auf 20,50 EUR), Andritz (+ 1,29 Prozent auf 50,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 25,00 EUR) und Telekom Austria (+ 1,10 Prozent auf 7,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Flughafen Wien (-4,74 Prozent auf 48,20 EUR), Warimpex (-1,41 Prozent auf 0,70 EUR), Addiko Bank (-1,09 Prozent auf 13,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR) und Semperit (-0,99 Prozent auf 14,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 122 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 29,426 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

