Freundlicher Handel: SPI steigt zum Handelsende

Am Dienstag schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17 920,48 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,265 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 17 951,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 915,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 877,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 016,02 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 391,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 709,44 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 15 580,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,48 Prozent aufwärts. Bei 18 016,02 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 79,25 Prozent auf 1,90 CHF), Schweiter Technologies (+ 7,86 Prozent auf 267,50 CHF), Mikron (+ 6,68 Prozent auf 21,25 CHF), Barry Callebaut (+ 5,80 Prozent auf 1 276,00 CHF) und Bellevue (+ 4,34 Prozent auf 10,10 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,98 Prozent auf 0,60 CHF), GAM (-6,90 Prozent auf 0,14 CHF), SHL Telemedicine (-6,14 Prozent auf 1,07 CHF), Carlo Gavazzi (-5,93 Prozent auf 158,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-5,26 Prozent auf 7,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 8 777 847 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,461 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die MindMaze Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

