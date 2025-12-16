UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
16.12.2025 15:59:20
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht Abschläge
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 4 825,75 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent stärker bei 4 854,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 860,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 825,75 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 806,29 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 4 537,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 390,28 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3,22 Prozent auf 35,26 CHF), UniCredit (+ 1,81 Prozent auf 70,21 EUR), Rio Tinto (+ 0,85 Prozent auf 56,80 GBP), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 107,92 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 558,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,34 Prozent auf 1 489,50 EUR), BP (-2,94 Prozent auf 4,25 GBP), Airbus SE (-2,31 Prozent auf 191,56 EUR), Rolls-Royce (-2,24 Prozent auf 10,89 GBP) und RELX (-1,75 Prozent auf 30,23 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 308 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,40
|-1,64%
|ASML NV
|914,60
|-0,91%
|BNP Paribas S.A.
|78,90
|-0,38%
|BP plc (British Petrol)
|4,80
|-4,19%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|-0,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|556,20
|0,22%
|Novartis AG
|116,10
|2,74%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,44
|-1,71%
|Rheinmetall AG
|1 491,50
|-2,26%
|Rio Tinto plc
|64,87
|0,43%
|Rolls-Royce Plc
|12,48
|-1,73%
|Siemens AG
|238,30
|0,02%
|UBS
|37,75
|3,97%
|UniCredit S.p.A.
|69,65
|0,90%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 813,14
|-0,82%
