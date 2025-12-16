Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht Abschläge

UBS Aktie

STOXX 50-Performance im Fokus 16.12.2025 15:59:20

Der STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 4 825,75 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent stärker bei 4 854,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 860,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 825,75 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 806,29 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 4 537,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 390,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3,22 Prozent auf 35,26 CHF), UniCredit (+ 1,81 Prozent auf 70,21 EUR), Rio Tinto (+ 0,85 Prozent auf 56,80 GBP), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 107,92 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 558,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,34 Prozent auf 1 489,50 EUR), BP (-2,94 Prozent auf 4,25 GBP), Airbus SE (-2,31 Prozent auf 191,56 EUR), Rolls-Royce (-2,24 Prozent auf 10,89 GBP) und RELX (-1,75 Prozent auf 30,23 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 308 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,40 -1,64% Airbus SE
ASML NV 914,60 -0,91% ASML NV
BNP Paribas S.A. 78,90 -0,38% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,80 -4,19% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -0,02% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 556,20 0,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 116,10 2,74% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,44 -1,71% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 491,50 -2,26% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 64,87 0,43% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 12,48 -1,73% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 238,30 0,02% Siemens AG
UBS 37,75 3,97% UBS
UniCredit S.p.A. 69,65 0,90% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 813,14 -0,82%

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

