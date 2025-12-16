Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|STOXX 50-Entwicklung
|
16.12.2025 17:58:38
Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot
Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,59 Prozent leichter bei 4 824,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 854,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 860,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 810,16 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 537,45 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 4 390,28 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,19 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,83 Prozent auf 35,47 CHF), Diageo (+ 1,20 Prozent auf 16,83 GBP), UniCredit (+ 1,04 Prozent auf 69,68 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,97 Prozent auf 87,04 GBP) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 169,35 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), BP (-3,42 Prozent auf 4,23 GBP), Novo Nordisk (-2,23 Prozent auf 309,35 DKK), Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR) und Rolls-Royce (-1,44 Prozent auf 10,98 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 768 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
16.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Konkurrenz wächst - doch neues Abnehmpräparat gibt Anlass zur Zuversicht (finanzen.at)