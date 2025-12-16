Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich in Rot

Mit dem STOXX 50 ging es letztendlich abwärts.

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,59 Prozent leichter bei 4 824,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 854,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 852,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 860,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 810,16 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4 537,45 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 4 390,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,19 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,83 Prozent auf 35,47 CHF), Diageo (+ 1,20 Prozent auf 16,83 GBP), UniCredit (+ 1,04 Prozent auf 69,68 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,97 Prozent auf 87,04 GBP) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 169,35 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 1 502,00 EUR), BP (-3,42 Prozent auf 4,23 GBP), Novo Nordisk (-2,23 Prozent auf 309,35 DKK), Airbus SE (-1,62 Prozent auf 192,90 EUR) und Rolls-Royce (-1,44 Prozent auf 10,98 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 768 684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 358,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at