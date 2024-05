Gewinne in Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der SLI befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SLI gewann im SIX-Handel schlussendlich 1,36 Prozent auf 1 882,88 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 1 867,61 Punkte an der Kurstafel, nach 1 857,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 885,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 862,65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Stand von 1 888,23 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 07.02.2024, den Wert von 1 801,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 1 798,06 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,77 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit UBS (+ 7,59 Prozent auf 26,79 CHF), Geberit (+ 4,66 Prozent auf 539,20 CHF), Givaudan (+ 2,08 Prozent auf 4 072,00 CHF), Novartis (+ 1,91 Prozent auf 89,78 CHF) und Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 1 237,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,52 Prozent auf 30,22 CHF), Temenos (-1,52 Prozent auf 55,05 CHF), Swatch (I) (-0,33 Prozent auf 195,05 CHF), SGS SA (-0,02 Prozent auf 82,38 CHF) und Holcim (+ 0,10 Prozent auf 79,28 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 15 333 602 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,995 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

