Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 4 709,64 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 4 706,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 702,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 718,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 694,62 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 605,09 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 4 308,99 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,07 Prozent auf 10,40 GBP), Airbus SE (+ 1,05) Prozent auf 202,15 EUR), Rio Tinto (+ 0,82 Prozent auf 53,99 GBP) und BAT (+ 0,74 Prozent auf 42,27 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,15 Prozent auf 5,40 EUR), RELX (-0,98 Prozent auf 30,41 GBP), GSK (-0,56 Prozent auf 17,84 GBP) und Nestlé (-0,47 Prozent auf 80,16 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 2 702 914 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 323,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

