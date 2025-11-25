BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|STOXX 50-Marktbericht
|
25.11.2025 12:27:00
Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 4 709,64 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 4 706,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 702,84 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 718,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 694,62 Punkten erreichte.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4 605,09 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 4 308,99 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,07 Prozent auf 10,40 GBP), Airbus SE (+ 1,05) Prozent auf 202,15 EUR), Rio Tinto (+ 0,82 Prozent auf 53,99 GBP) und BAT (+ 0,74 Prozent auf 42,27 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,15 Prozent auf 5,40 EUR), RELX (-0,98 Prozent auf 30,41 GBP), GSK (-0,56 Prozent auf 17,84 GBP) und Nestlé (-0,47 Prozent auf 80,16 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 2 702 914 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 323,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29