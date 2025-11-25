Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Am Dienstag kletterte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 4 741,73 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 4 706,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 702,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 743,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 694,62 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 4 783,74 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 4 605,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 308,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,29 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 2,81 Prozent auf 43,14 GBP), UniCredit (+ 2,68 Prozent auf 63,15 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,15) Prozent auf 88,28 GBP), Siemens (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR) und Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 468,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), BP (-0,96 Prozent auf 4,50 GBP), Nestlé (-0,76 Prozent auf 79,93 CHF), Enel (-0,50 Prozent auf 8,81 EUR) und RELX (-0,39 Prozent auf 30,59 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 17 440 405 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 323,259 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,94 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at