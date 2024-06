Gewinne in Zürich: SMI mit Gewinnen

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,83 Prozent auf 12 108,78 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,300 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,673 Prozent auf 12 089,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12 008,94 Punkten am Vortag.

Bei 12 119,15 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 081,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,360 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 11 272,95 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 05.03.2024, einen Stand von 11 463,74 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Wert von 11 415,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,40 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 119,15 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,69 Prozent auf 511,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 261,80 CHF), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 94,04 CHF), Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 4 322,00 CHF) und Richemont (+ 1,29 Prozent auf 145,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Holcim (-0,03 Prozent auf 78,12 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 492,80 CHF), UBS (+ 0,11 Prozent auf 27,85 CHF), Geberit (+ 0,15 Prozent auf 549,20 CHF) und Logitech (+ 0,34 Prozent auf 87,40 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 880 288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 255,574 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,79 Prozent.

Redaktion finanzen.at