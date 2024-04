Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Start des Freitagshandels

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 11 499,68 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,245 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 11 508,31 Punkte an der Kurstafel, nach 11 465,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 494,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 510,16 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,018 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 11 762,05 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 11 226,40 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 11 231,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,95 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,77 Prozent auf 80,62 CHF), UBS (+ 1,17 Prozent auf 26,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,15 Prozent auf 255,20 CHF), Lonza (+ 1,11 Prozent auf 546,20 CHF) und Sika (+ 1,08 Prozent auf 270,70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Zurich Insurance (-4,24 Prozent auf 449,30 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 225,70 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 517,50 CHF), Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 94,04 CHF) und Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 105,65 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 227 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,873 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at