Gewinne in Zürich: SMI verbucht Gewinne

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,37 Prozent höher bei 11 189,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,280 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 162,44 Zählern und damit 0,125 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 148,56 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 218,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 088,62 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,443 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der SMI einen Wert von 11 155,80 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 10 675,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 366,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,170 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 309,94 Punkte. Bei 11 088,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 10,63 Prozent auf 116,60 CHF), Partners Group (+ 1,19 Prozent auf 1 107,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 36,52 CHF), Logitech (+ 1,04 Prozent auf 81,94 CHF) und Lonza (+ 0,98 Prozent auf 362,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-1,15 Prozent auf 293,30 CHF), Geberit (-0,92 Prozent auf 486,30 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 97,55 CHF), Roche (-0,55 Prozent auf 245,90 CHF) und Zurich Insurance (-0,48 Prozent auf 432,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 254 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,436 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at