01.12.2025 15:59:12
Gewinne in Zürich: Gewinne im SMI
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent höher bei 12 840,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,231 Prozent auf 12 804,37 Punkte an der Kurstafel, nach 12 833,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 804,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 878,38 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SMI auf 12 234,50 Punkte taxiert. Der SMI stand vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 12 176,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 764,20 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,85 Prozent auf 173,45 CHF), Lonza (+ 1,53 Prozent auf 558,40 CHF), Sonova (+ 1,05 Prozent auf 202,20 CHF), Novartis (+ 0,52 Prozent auf 105,02 CHF) und Roche (+ 0,39 Prozent auf 308,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,60 Prozent auf 937,60 CHF), Swiss Life (-1,02 Prozent auf 871,80 CHF), Sika (-0,92 Prozent auf 156,80 CHF), Holcim (-0,80 Prozent auf 74,62 CHF) und Geberit (-0,70 Prozent auf 621,20 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 904 116 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 262,479 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SMI-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
