Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags schwächer

Um 15:41 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 12 867,71 Punkte an der SMI-Kurstafel. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,480 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 12 894,29 Punkte an der Kurstafel, nach 12 890,25 Punkten am Vortag.

Bei 12 949,98 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 832,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,495 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 03.11.2025, mit 12 235,54 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 200,00 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 11 834,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 10,70 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,10 Prozent auf 95,08 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 107,36 CHF), Alcon (+ 1,01 Prozent auf 64,18 CHF), Geberit (+ 0,39 Prozent auf 618,80 CHF) und Roche (+ 0,00 Prozent auf 313,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-2,18 Prozent auf 74,34 CHF), Swiss Re (-1,70 Prozent auf 138,95 CHF), Swiss Life (-1,38 Prozent auf 871,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 56,72 CHF) und Zurich Insurance (-1,14 Prozent auf 572,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 127 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 263,534 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at