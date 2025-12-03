Handel in Zürich: SMI gibt mittags nach

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,13 Prozent schwächer bei 12 873,67 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,031 Prozent höher bei 12 894,29 Punkten in den Handel, nach 12 890,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 867,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 949,98 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,541 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 235,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der SMI noch bei 12 200,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 834,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,75 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 4,02 Prozent auf 96,86 CHF), Novartis (+ 0,75 Prozent auf 107,00 CHF), Alcon (+ 0,57 Prozent auf 63,90 CHF), Geberit (+ 0,49 Prozent auf 619,40 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 314,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-1,36 Prozent auf 917,00 CHF), Holcim (-1,24 Prozent auf 75,06 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 139,85 CHF), Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 573,40 CHF) und Swiss Life (-0,84 Prozent auf 875,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 717 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 263,534 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at