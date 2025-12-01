Pluszeichen in Zürich: SMI klettert mittags

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,15 Prozent höher bei 12 853,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,479 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,231 Prozent tiefer bei 12 804,37 Punkten, nach 12 833,96 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 12 878,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 804,37 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 234,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der SMI mit 12 176,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 11 764,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,58 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,15 Prozent auf 561,80 CHF), Richemont (+ 1,59 Prozent auf 173,00 CHF), Logitech (+ 1,44 Prozent auf 91,60 CHF), Sonova (+ 1,30 Prozent auf 202,70 CHF) und Novartis (+ 0,57 Prozent auf 105,08 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,18 Prozent auf 57,04 CHF), Partners Group (-1,05 Prozent auf 942,80 CHF), Geberit (-1,02 Prozent auf 619,20 CHF), Holcim (-1,01 Prozent auf 74,46 CHF) und Sika (-0,92 Prozent auf 156,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 477 242 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,479 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

