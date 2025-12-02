SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Geberit-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Geberit-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 464,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 21,538 Geberit-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Geberit-Anteile wären am 01.12.2025 13 439,59 CHF wert, da der Schlussstand 624,00 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 439,59 CHF, was einer positiven Performance von 34,40 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 20,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at