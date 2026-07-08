KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.07.2026 15:00:00
GitHub-Alternative für KI-Entwickler: Entire startet eigenes Git-Netzwerk
Entire startet ein eigenes Git-Netzwerk für die EU, USA und Australien. Das Start-up von Ex-GitHub-CEO Thomas Dohmke spiegelt auch GitHub-Repos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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