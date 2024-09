Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Glarner Kantonalbank installiert Photovoltaik-Anlagen



Glarus, 11. September 2024 – Die Glarner Kantonalbank (GLKB) installiert am Hauptsitz in Glarus und in den Filialen Näfels-Mollis und Niederurnen Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen). Die GLKB setzt im Sinne ihrer Nachhaltigkeitsstrategie seit Jahren auf die Energieeffizienz der eigenen Büroräumlichkeiten und hat sich letztes Jahr hohe Ziele für die Treibhausgasreduktion gesetzt. Am Hauptsitz in Glarus und in den Filialen Näfels-Mollis und Niederurnen werden zurzeit Photovoltaik-Panels auf den Dächern installiert. Die installierten PV-Anlagen können gemäss Berechnungen gemeinsam rund 104’000 kWh Strom pro Jahr produzieren. Die Glarner Kantonalbank verwendet den durch die PV-Anlagen generierten Strom in erster Linie für den Betrieb der eigenen Liegenschaften – überschüssiger Strom kann beispielsweise für E-Ladestationen verwendet werden oder fliesst ins öffentliche Netz. Die Installation der PV-Anlagen startete am 19. August 2024 und dauert voraussichtlich bis Ende September an. Strategische Ausrichtung auf betriebseigene Emissionen

Seit 2020 veröffentlicht die Glarner Kantonalbank jährlich die CO2-Bilanz der betriebseigenen Emissionen. Diese Bilanz wird stetig optimiert, weiterentwickelt und bildet die Basis für Massnahmen zur Treibhausgasreduktion. Der Effekt der PV-Anlagen auf die CO2-Bilanz wird aufgrund des bereits hohen Baustandards marginal ausfallen. Dennoch ist der Ausbau der PV-Anlagen für die Glarner Kantonalbank als bewusste Förderung lokaler und nachhaltiger Energiegewinnung von grosser strategischer Bedeutung. Unter glkb.ch/nachhaltigkeit sind alle Details zur Nachhaltigkeitsstrategie der Glarner Kantonalbank zu finden.

