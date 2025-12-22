Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

Glarner Kantonalbank-Investmentbeispiel 22.12.2025 10:04:06

SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Glarner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 480,769 Glarner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 096,15 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,96 Prozent angezogen.

Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 283,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

