Globe Life Aktie

Globe Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PP68 / ISIN: US37959E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 14:37:50

Globe Life Board Approves New Share Repurchase Authorization

(RTTNews) - Globe Life Inc. (GL) announced a new authorization, effective August 15, 2026, to repurchase up to $2.5 billion of common stock in the future under the company's existing share repurchase program. This authorization was approved by Board during regular quarterly board meeting on August 5, 2026, and replaces any previous authorizations.

Frank Svoboda, CEO, said: "We prioritize the full funding of our insurance operations' growth before deploying excess capital. In the absence of more accretive investment opportunities, and subject to prevailing market conditions, we expect to continue returning capital to shareholders through share repurchases."

In pre-market trading on NYSE, Globe Life shares are up 0.92 percent to $185.32.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Globe Life Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Globe Life Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Globe Life Inc 158,50 0,13% Globe Life Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen