GNW-Adhoc: Ascom Halbjahresergebnis 2024

^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 6. August 2024

Das erste Halbjahr 2024 auf einen Blick:

* Nettoumsatz von CHF 142,1 Mio. (H1/2023: CHF 150,2 Mio.), was einem Rückgang

von 2.7% zu konstanten Wechselkursen entspricht (-5.4% zu aktuellen

Wechselkursen). Während sich einige Schlüsselmärkte (wie die Regionen DACH

und Nordics sowie die Niederlande) im Rahmen der Erwartungen entwickelten,

verzeichneten Grossbritannien sowie Frankreich & Spanien einen

Umsatzrückgang. Darüber hinaus war der Umsatz im Vorjahreszeitraum aufgrund

eines positiven Basiseffekts höher, der durch einen Nachholeffekt nach der

Verknappung von Komponenten ausgelöst wurde.

* Auftragseingang 3,1% unter Vorjahr (-0,3% zu konstanten Wechselkursen), aber

rund 13% über H2/2023. USA & Kanada sowie die Region Rest of World

verzeichneten einen starken Auftragseingang mit einer Wachstumsrate von rund

20%.

* EBITDA-Marge von 7,4% auf Vorjahresniveau (H1/2023: 7,5%)

* Konzerngewinn von CHF 2,9 Mio. (H1/2023: CHF 5,1 Mio.), beeinträchtigt durch

die erhöhten Abschreibungskosten.

* Nettoliquidität von CHF 16,5 Mio. (H1/2023: CHF 21,2 Mio.) bei einer soliden

Eigenkapitalquote von 36,7% (H1/2023: 35,7%).

Guidance für das Geschäftsjahr 2024

Angesichts des schwächeren Jahresbeginns und des aktuellen markt- und

geopolitischen Umfelds erwartet Ascom für das Geschäftsjahr 2024:

* einen Nettoumsatz auf Vorjahresniveau zu konstanten Wechselkursen,

* eine EBITDA-Marge von 9-10%.

Schlüsselmärkte im Rahmen der Erwartungen

Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschaftete Ascom einen Nettoumsatz von CHF 142,1

Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 2,7% zu konstanten Wechselkursen (-5,4%

zu aktuellen Wechselkursen) im Vergleich zu CHF

150,2 Mio. im ersten Halbjahr 2023, welches durch den Nachholeffekt beim

Umsatz aufgrund der Entspannung der Beschaffungslage bei Chips positiv

beeinflusst wurde.

Die besten Ergebnisse wurden in den Schlüsselmärkten DACH, Nordics, Niederlande,

aber auch in Italien erzielt, während die Märkte Grossbritannien und Frankreich

& Spanien hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Aufteilung des Umsatzes nach Marktsegmenten zeigt, dass der Bereich

Healthcare 64% des Gesamtumsatzes ausmacht, der Bereich Enterprise sich gut

entwickelte und auf 31% anstieg, während das OEM-Geschäft im ersten Halbjahr

2024 zum Gesamtumsatz 5% beisteuerte.

Starker Auftragseingang in den USA und Kanada

Im ersten Halbjahr 2024 lag der Auftragseingang insgesamt auf Vorjahresniveau.

Er verringerte sich zu konstanten Wechselkursen um 0,3% und belief sich auf CHF

166,1 Mio., verglichen mit CHF 171,5 Mio. in H1/2023 (-3,1% zu aktuellen

Wechselkursen).

Allerdings lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2024 um rund 13% höher als

im zweiten Halbjahr 2023 (H2/2023: CHF 147,1 Mio.). Ein robustes Wachstum wurde

insbesondere in den USA & Kanada sowie in der Region Rest of World mit einem

Anstieg von je rund 20% im Vergleich zu H1/2023 erzielt.

Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) ist mit 1,17 gut.

Der Auftragsbestand erhöhte sich weiter auf CHF 311,5 Mio. (31.12.2023: CHF

276,4 Mio.), was eine gute Ausgangslage für die Umsatzentwicklung im zweiten

Halbjahr 2024 und darüber hinaus darstellt.

EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau

Im ersten Halbjahr 2024 betrug der Bruttogewinn CHF 67,2 Mio., und die

Bruttomarge erreichte mit 47,3% das gleiche Niveau wie im Vorjahr (H1/2023:

47,5%). Das EBITDA belief sich auf CHF 10,5 Mio. und die EBITDA-Marge erreichte

mit 7,4% das Vorjahresniveau (H1/2023: CHF 11,2 Mio. mit einer Marge von 7,5%).

Das EBIT lag bei CHF 4,0 Mio. (H1/2023: CHF 6,1 Mio.), was hauptsächlich auf

erhöhte Abschreibungskosten zurückzuführen ist. Insgesamt schliesst Ascom das

erste Halbjahr 2024 mit einem Konzerngewinn von CHF 2,9 Mio. ab (H1/2023: CHF

5,1 Mio.).

Solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 36,7%

Per 30. Juni 2024 betrugen die flüssigen Mittel CHF 21,5 Mio. Im ersten Halbjahr

erwirtschaftete Ascom einen Free Cashflow von CHF 2,1 Mio. (H1/2023: CHF 12,2

Mio.). Die Cashflow-Entwicklung wurde vor allem durch die erhöhte Dividende von

CHF 10.8 Mio., die im ersten Halbjahr 2024 ausgeschüttet wurde, und durch die

Investitionen in die Sanierung des Ascom-Gebäudes in Göteborg beeinflusst. Ascom

hat Kredite in Höhe von CHF 5,0 Mio. ausstehend, was zu einer Nettoliquidität

(flüssige Mittel abzüglich verzinslichen Fremdkapitals) von CHF 16,5 Mio. führt

(31.12.2023: CHF 24,7 Mio.). Die Eigenkapitalquote liegt per 30. Juni 2024 auf

einem soliden Niveau von 36,7% (H1/2023: 35,7%).

Strategieumsetzung auf Kurs

Ascom setzt ihren strategischen Plan mit den folgenden Zielen weiter um:

* Positionierung als Schlüsseltechnologie-Plattform für die Bereiche

Healthcare und Enterprise;

* Wachstumssteigung in den nächsten Jahren;

* Stärkung der Position von Ascom im Bereich im Lösungen und Software mit der

Einführung der neuen standardisierten und integrierten Healthcare- und

Enterprise-Plattformen in den Jahren 2024 und 2025. Die Konvergenz der

Plattformen wird bis Mitte 2025 abgeschlossen sein;

* Erhöhung der Bruttomarge und der operativen Effizienz, um in den nächsten

Jahren eine Steigerung des EBITDA zu erreichen.

Neben der strategischen Transformation ergreift Ascom im Jahr 2024

Kostensparmassnahmen, um die Effizienz und die Kostenbasis weiter zu verbessern.

Dies wird im Jahr 2025 und darüber hinaus zu zusätzlichen Einsparungen bei den

jährlichen Betriebskosten führen.

Guidance und Ziele für das Geschäftsjahr 2024

Ascom ist bei der Umsetzung ihrer Strategie auf Kurs und erwartet, dass sich das

zweite Halbjahr 2024 deutlich besser entwickeln wird als das ersten Halbjahr

2024 und das zweite Halbjahr 2023.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung im ersten Halbjahr sowie des aktuellen

markt- und geopolitischen Umfelds, erwartet Ascom für das Geschäftsjahr 2024

eine währungsbereinigte Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau, sowie eine

EBITDA-Marge von 9-10%.

KENNZAHLEN HALBJAHR 2024

In CHFm., ausser %

--------------------------------------------------------------

H1 2024 H1 2023

--------------------------------------------------------------

Auftragseingang 166.1 171.5

--------------------------------------------------------------

Auftragsbestand (Ende Berichtszeitraum) 311.5 289.8

--------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 142.1 150.2

--------------------------------------------------------------

Bruttogewinn 67.2 71.3

--------------------------------------------------------------

EBIT 4.0 6.1

--------------------------------------------------------------

EBIT-Marge in % 2.8% 4.1%

--------------------------------------------------------------

EBITDA1 10.5 11.2

--------------------------------------------------------------

EBITDA-Marge in % 7.4% 7.5%

--------------------------------------------------------------

Konzerngewinn 2.9 5.1

--------------------------------------------------------------

Mitarbeitende (FTE) per 30.06. 1'433 1'368

--------------------------------------------------------------

(1)EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, siehe auch

Definition im Halbjahresbericht 2024 auf Seite 5.

Der Halbjahresbericht 2024 der Ascom Gruppe und die Präsentation der

Halbjahresergebnisse 2024 sind in englischer Sprache verfügbar unter:

https://www.ascom.com/investors/reports-and-

(http://www.ascom.com/investors/reports-and-) presentations/.

Der Webcast zur Halbjahresabschlusskonferenz 2024 findet statt am Dienstag, 6.

August 2024 um 10:00 Uhr MESZ.

Die Konferenz kann sowohl per Live-Audio-Webcast verfolgt werden, mit

synchronisierten Präsentationsfolien und einschließlich Fragen und Antworten,

oder per Telefonkonferenz, bei der die Teilnehmer nach der Präsentation Fragen

stellen können.

* Live-Webcast: Link Live-Audio-Webcast

(https://stream.swisscom.ch/ascom/audiowebcast/)

* Einwahl-Telefonkonferenz: Link Telefonkonferenz

(https://stream.swisscom.ch/ascom/conference-call/)

°