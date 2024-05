Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Infineon-Aktie mit Buy

Die Infineon-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem seine Bewertungsmultiplikatoren für das Kalenderjahr 2025. Diese spiegelten die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen Wachstumschancen wider sowie den Spielraum für eine Steigerung der Margen auf längere Sicht durch das "Step-Up"-Programm des Chipherstellers.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,14 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 20,38 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 435 803 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2024 um 3,4 Prozent ein. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht.

