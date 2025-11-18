Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.11.2025 13:16:04
Google boss says trillion-dollar AI investment boom has 'elements of irrationality'
In an exclusive BBC interview, Sundar Pichai hailed artificial intelligence as an "extraordinary moment" but said no company would be immune if bubble burst.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
