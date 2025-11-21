Alphabet C Aktie
Google erlaubt den direkten Datenaustauch von iPhone und Android-Smartphones
Googles Quick Share und Apples AirDrop arbeiten jetzt zusammen für die kabellose Übertragung von iPhones und Android-Handys, zunächst aber nur für Pixel 10.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
