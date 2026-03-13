Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
13.03.2026 13:17:00
Google Groundsource: KI-Training mit 2,6 Millionen historischen Flutereignissen
Google will mit dem Projekt Groundsource die Vorhersage von Überschwemmungen verbessern. Dazu wertet eine KI Nachrichtenartikel in über 80 Sprachen aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
