Google macht Android 17 sicherer: ECH-Unterstützung und 2G-Abschaltung

SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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28.08.2026 09:58:00
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 425,00
|-0,74%
|Alphabet A (ex Google)
|299,35
|2,41%
|Alphabet C (ex Google)
|296,10
|2,23%
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%
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