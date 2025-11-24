Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
24.11.2025 16:26:25
Great News for Alphabet Investors
Alphabet (NASDAQ: GOOG) is accelerating its push into AI, cloud computing, and cybersecurity, creating powerful catalysts that could fuel its next wave of growth. With major investments, strategic acquisitions, and rising analyst confidence, the long-term outlook for GOOG appears brighter than ever, suggesting meaningful upside ahead for investors willing to look forward.*Stock prices used were the market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 19, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
