Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 am Freitag erneut ins Plus.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent auf 4 521,90 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,161 Prozent auf 4 514,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,42 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 512,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 526,04 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,139 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 326,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 264,52 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, den Stand von 4 032,36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,51 Prozent zu. Bei 4 543,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 6,77 Prozent auf 146,75 CHF), Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 474,70 CHF), Rio Tinto (+ 1,12 Prozent auf 57,12 GBP), Roche (+ 0,85 Prozent auf 236,80 CHF) und Novartis (+ 0,83 Prozent auf 93,39 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-1,20 Prozent auf 172,90 EUR), HSBC (-0,81 Prozent auf 6,96 GBP), SAP SE (-0,76 Prozent auf 175,40 EUR), UBS (-0,62 Prozent auf 27,25 CHF) und GSK (-0,53 Prozent auf 17,74 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 852 856 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 542,487 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

