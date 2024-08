Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen

DAX-Handel am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent höher bei 17 620,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,563 Prozent auf 17 516,05 Punkte an der Kurstafel, nach 17 615,15 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 439,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 633,13 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,541 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.07.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 472,05 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 18 498,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 774,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,07 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,53 Prozent auf 22,67 EUR), Rheinmetall (+ 2,51 Prozent auf 507,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,47) Prozent auf 24,51 EUR), Allianz (+ 2,17 Prozent auf 254,60 EUR) und Siemens (+ 1,73 Prozent auf 158,64 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Brenntag SE (-2,72 Prozent auf 63,72 EUR), Sartorius vz (-2,55 Prozent auf 240,40 EUR), Siemens Energy (-2,34 Prozent auf 23,82 EUR), Commerzbank (-2,01 Prozent auf 12,44 EUR) und Beiersdorf (-1,79 Prozent auf 126,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 207 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,269 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at