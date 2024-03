Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

So bewegt sich der DAX am Morgen.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 18 010,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,796 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,232 Prozent stärker bei 18 002,97 Punkten, nach 17 961,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 999,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 017,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,81 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, den Stand von 16 945,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 752,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 232,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 18 017,30 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 436,50 EUR), EON SE (+ 2,16 Prozent auf 12,79 EUR), RWE (+ 1,54 Prozent auf 32,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,21 Prozent auf 27,54 EUR) und Sartorius vz (+ 1,19 Prozent auf 364,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-1,10 Prozent auf 22,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 438,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,40 Prozent auf 113,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 38,71 EUR) und Fresenius SE (-0,35 Prozent auf 25,38 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 708 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 206,599 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at