Gute Stimmung in London: So performt der FTSE 100 am Dienstagnachmittag

Der FTSE 100 gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,46 Prozent stärker bei 7 668,18 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,387 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 632,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 632,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 7 632,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 683,93 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 733,24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 327,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 784,87 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 0,691 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Auto Trader Group (+ 2,33 Prozent auf 7,37 GBP), 3i (+ 2,22 Prozent auf 24,87 GBP), WPP 2012 (+ 1,87 Prozent auf 7,95 GBP), Pershing Square (+ 1,77 Prozent auf 37,88 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,67 Prozent auf 4,15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-3,40 Prozent auf 1,16 GBP), Entain (-2,00 Prozent auf 9,61 GBP), BT Group (-1,62 Prozent auf 1,13 GBP), D S Smith (-1,45 Prozent auf 2,86 GBP) und Burberry (-1,15 Prozent auf 13,28 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 536 935 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

