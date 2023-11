Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 34 337,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,806 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,765 Prozent tiefer bei 34 020,82 Punkten, nach 34 283,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 405,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 205,81 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, notierte der Dow Jones bei 33 670,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der Dow Jones bei 35 281,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 33 747,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,63 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 4,01 Prozent auf 204,54 USD), Walt Disney (+ 1,33 Prozent auf 89,44 USD), Merck (+ 1,07 Prozent auf 102,47 USD), Walmart (+ 0,90 Prozent auf 167,68 USD) und Caterpillar (+ 0,83 Prozent auf 241,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-2,84 Prozent auf 20,17 USD), Nike (-1,80 Prozent auf 104,20 USD), Intel (-1,62 Prozent auf 38,23 USD), Home Depot (-1,21 Prozent auf 288,07 USD) und Apple (-0,86 Prozent auf 184,80 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 11 552 626 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,711 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,22 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

