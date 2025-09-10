Apple Aktie

200,05EUR 0,33EUR 0,17%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

10.09.2025 07:25:21

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Spezifikationen des iPhone 17 seien weitgehend wie erwartet, die neue Generation werde vor allem dünner, schrieb David Vogt am Dienstagabend nach der Vorstellung. An seinen Schätzungen änderte er nichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 234,35 		Abst. Kursziel*:
-6,12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 234,35 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,12%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

