Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,52 Prozent aufwärts auf 16 623,45 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,297 Prozent auf 16 587,00 Punkte an der Kurstafel, nach 16 537,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 16 557,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 669,77 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,45 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 15 817,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 202,40 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, bei 11 345,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 53,03 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 669,77 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 4,46 Prozent auf 27,41 USD), Costco Wholesale (+ 4,45 Prozent auf 658,82 USD), Atlassian A (+ 3,44) Prozent auf 229,56 USD), Enphase Energy (+ 3,08 Prozent auf 123,92 USD) und CrowdStrike (+ 2,93 Prozent auf 260,08 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-7,20 Prozent auf 4,77 USD), Exelon (-6,36 Prozent auf 35,49 USD), Sirius XM (-5,10 Prozent auf 5,40 USD), Illumina (-3,34 Prozent auf 127,10 USD) und Biogen (-3,28 Prozent auf 248,13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lucid-Aktie. 89 764 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,800 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 9,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at