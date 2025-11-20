Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Comcast-Investment im Blick 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comcast-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 49,17 USD. Bei einem Comcast-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,376 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 5 464,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,87 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,35 Prozent verringert.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)mehr Nachrichten

Analysen zu Comcast Corp. (Class A)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Comcast Corp. (Class A) 23,09 -1,72% Comcast Corp. (Class A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen