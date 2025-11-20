NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comcast-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comcast-Anteile bei 49,17 USD. Bei einem Comcast-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 203,376 Comcast-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 5 464,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,87 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,35 Prozent verringert.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 99,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

