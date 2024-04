Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Plus.

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 17 431,53 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,502 Prozent auf 17 297,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 210,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 277,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 463,22 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 18 339,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 404,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Stand von 13 000,77 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 5,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Illumina (+ 3,94 Prozent auf 124,99 USD), Palo Alto Networks (+ 3,91 Prozent auf 292,68 USD), Datadog A (+ 3,61 Prozent auf 126,48 USD), Fiserv (+ 3,59 Prozent auf 154,14 USD) und NVIDIA (+ 3,56 Prozent auf 823,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen PepsiCo (-2,48 Prozent auf 172,08 USD), Cadence Design Systems (-1,80 Prozent auf 279,88 USD), Monster Beverage (-0,58 Prozent auf 53,29 USD), Keurig Dr Pepper (-0,31 Prozent auf 31,66 USD) und Verisk Analytics A (-0,26 Prozent auf 222,60 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 937 145 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,785 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at