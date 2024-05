Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,86 Prozent auf 16 945,26 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,16 Prozent auf 16 996,39 Punkte an der Kurstafel, nach 16 801,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 842,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 996,39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,46 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 23.04.2024, bei 15 696,64 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, bei 15 996,82 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 23.05.2023, den Wert von 12 560,25 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,76 Prozent zu. Bei 16 996,39 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit NVIDIA (+ 10,54 Prozent auf 1 049,59 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,66 Prozent auf 2,39 USD), AXT (+ 5,23 Prozent auf 3,42 USD), Synopsys (+ 3,82 Prozent auf 595,00 USD) und Photronics (+ 3,57 Prozent auf 27,26 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Lincoln Electric (-11,02 Prozent auf 202,10 USD), Monro Muffler Brake (-7,97 Prozent auf 23,89 USD), Forward Air (-7,10 Prozent auf 11,38 USD), EXACT Sciences (-5,83 Prozent auf 50,37 USD) und Microvision (-3,88 Prozent auf 1,12 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 661 821 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,945 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

