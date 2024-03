Gute Stimmung in Paris: Börsianer lassen CAC 40 nachmittags steigen

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent auf 7 958,11 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,497 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,089 Prozent auf 7 925,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 932,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 961,08 Punkte, das Tagestief hingegen 7 919,37 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,299 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der CAC 40 7 638,97 Punkte auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 06.12.2023, mit 7 435,99 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2023, den Wert von 7 373,21 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,67 Prozent zu. Bei 7 977,68 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 5 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 418,948 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at