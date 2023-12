Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende erhöhte sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,32 Prozent auf 7 526,55 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,321 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,168 Prozent fester bei 7 441,00 Punkten in den Handel, nach 7 428,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 545,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 437,97 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 2,66 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 7 034,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wurde der CAC 40 auf 7 240,77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der CAC 40 einen Wert von 6 647,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,13 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,876 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at