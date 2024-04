Gute Stimmung in Wien: ATX steigt zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag sprang der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,28 Prozent auf 3 554,82 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,617 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent schwächer bei 3 543,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 544,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 585,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 543,52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,333 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, stand der ATX bei 3 364,01 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 12.01.2024, mit 3 398,61 Punkten bewertet. Der ATX stand vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 3 226,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,19 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5,08 Prozent auf 48,60 EUR), OMV (+ 2,97 Prozent auf 45,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,69 Prozent auf 117,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,82 EUR) und voestalpine (+ 0,45 Prozent auf 26,98 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil BAWAG (-1,73 Prozent auf 54,05 EUR), Österreichische Post (-1,56 Prozent auf 31,65 EUR), Erste Group Bank (-0,40 Prozent auf 42,21 EUR), CA Immobilien (-0,19 Prozent auf 30,84 EUR) und Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 28,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 368 504 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 23,676 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

